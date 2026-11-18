So viel hätten Anleger mit einem frühen Methanex-Investment verdienen können.

Am 18.11.2023 wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,27 CAD. Wenn ein Anleger damals 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,920 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 15 928,32 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 96,00 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,28 Prozent gesteigert.

Methanex wurde am Markt mit 7,40 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at