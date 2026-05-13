NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methanex-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Methanex-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,47 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methanex-Aktie investiert, befänden sich nun 266,880 Methanex-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 125,70 USD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 12.05.2026 auf 64,17 USD belief. Mit einer Performance von +71,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Methanex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at