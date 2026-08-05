Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Performance im Blick
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05.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2021 wurde die Methanex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,22 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 301,023 Methanex-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 113,79 USD, da sich der Wert einer Methanex-Aktie am 04.08.2026 auf 53,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,14 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Methanex belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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