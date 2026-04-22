Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Rentable Methanex-Investition?
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Methanex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Methanex-Anteile an diesem Tag 36,17 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 276,472 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (58,37 USD), wäre das Investment nun 16 137,68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61,38 Prozent.
Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 4,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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