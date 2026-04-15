Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Investmentbeispiel
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15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methanex von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,56 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Methanex-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,934 Methanex-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (56,92 USD), wäre das Investment nun 1 476,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 47,61 Prozent erhöht.
Alle Methanex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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