NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Methanex-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Methanex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Methanex-Anteile an diesem Tag 33,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Methanex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 29,551 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 60,14 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 777,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 77,72 Prozent gleich.

Methanex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at