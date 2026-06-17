Methanex Aktie

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WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084

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Rentables Methanex-Investment? 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Methanex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Methanex-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Methanex-Papier an diesem Tag 30,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methanex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,425 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 55,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 810,96 USD wert. Mit einer Performance von +81,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Methanex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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