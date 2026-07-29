Methanex Aktie
WKN: 882639 / ISIN: CA59151K1084
|Methanex-Anlage
|
29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Methanex-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,97 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22,743 Methanex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 53,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 209,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,99 Prozent.
Insgesamt war Methanex zuletzt 4,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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