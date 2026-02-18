NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methanex von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Methanex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Methanex-Papier an diesem Tag bei 46,38 CAD. Bei einem Methanex-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 215,610 Methanex-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 055,63 CAD, da sich der Wert eines Methanex-Anteils am 17.02.2026 auf 65,19 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,56 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Methanex bezifferte sich zuletzt auf 5,14 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at