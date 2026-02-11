NASDAQ Composite Index-Papier Methanex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methanex von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Methanex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Methanex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 68,48 CAD wert. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,603 Methanex-Anteilen. Die gehaltenen Methanex-Papiere wären am 10.02.2026 969,48 CAD wert, da der Schlussstand 66,39 CAD betrug. Aus 1 000 CAD wurden somit 969,48 CAD, was einer negativen Performance von 3,05 Prozent entspricht.

Methanex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,00 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at