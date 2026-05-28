Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Profitable Methode Electronics-Investition?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Methode Electronics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 7,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 128,205 Methode Electronics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 467,95 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 27.05.2026 auf 11,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 46,79 Prozent.
Methode Electronics war somit zuletzt am Markt 414,36 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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