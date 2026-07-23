Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Lohnende Methode Electronics-Anlage?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Methode Electronics-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,84 USD wert. Bei einem Methode Electronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,620 Methode Electronics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 16,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,20 USD wert. Mit einer Performance von +140,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 583,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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