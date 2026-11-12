Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Lukratives Methode Electronics-Investment?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 144,928 Methode Electronics-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 12,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 840,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84,06 Prozent.
Methode Electronics wurde am Markt mit 422,56 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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