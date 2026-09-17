Methode Electronics Aktie

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WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

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Rentable Methode Electronics-Anlage? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Methode Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Methode Electronics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Methode Electronics-Papier bei 8,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 1 236,094 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 415,33 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 16.09.2026 auf 13,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,15 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics bezifferte sich zuletzt auf 469,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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