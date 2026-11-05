NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Methode Electronics-Aktie letztlich bei 32,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,091 Methode Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,02 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 04.11.2026 auf 13,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,98 Prozent verringert.

Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 534,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at