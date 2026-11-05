Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Rentables Methode Electronics-Investment?
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Methode Electronics-Aktie letztlich bei 32,35 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,091 Methode Electronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,02 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 04.11.2026 auf 13,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,98 Prozent verringert.
Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 534,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot (finanzen.at)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Methode Electronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Methode Electronics Inc.
|9,65
|-17,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.