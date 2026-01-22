Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Rentable Methode Electronics-Investition?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23,386 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 7,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 82,34 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics bezifferte sich zuletzt auf 252,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
Analysen zu Methode Electronics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Methode Electronics Inc.
|6,40
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.