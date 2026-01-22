NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Methode Electronics-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,76 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23,386 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 7,55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 82,34 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Methode Electronics bezifferte sich zuletzt auf 252,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at