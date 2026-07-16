NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Methode Electronics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 16.07.2016 wurde die Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,19 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 292,483 Methode Electronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 15,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 609,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,90 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich zuletzt auf 617,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at