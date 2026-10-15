Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Methode Electronics-Investition
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Methode Electronics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Methode Electronics-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Methode Electronics-Papiers betrug an diesem Tag 7,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Methode Electronics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,587 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,61 USD wert. Mit einer Performance von +93,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Methode Electronics eine Marktkapitalisierung von 539,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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