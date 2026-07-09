NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Methode Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Methode Electronics-Papier bei 48,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 20,661 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.07.2026 320,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,93 Prozent verringert.

Methode Electronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 556,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at