27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht
Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,799 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20,79 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 26.11.2025 auf 7,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 79,21 Prozent abgenommen.
Alle Methode Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 257,90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
