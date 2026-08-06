Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Lohnende Methode Electronics-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Anteile betrug an diesem Tag 48,11 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 207,857 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 587,61 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 05.08.2026 auf 17,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,12 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 535,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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