NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,521 Methode Electronics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 32,01 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Anteils am 25.02.2026 auf 9,09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,99 Prozent verringert.

Am Markt war Methode Electronics jüngst 309,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at