NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Methode Electronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Methode Electronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 34,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 29,129 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 13,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 407,52 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,25 Prozent.

Methode Electronics wurde am Markt mit 500,05 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at