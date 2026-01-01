NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Methode Electronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 31,83 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,417 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.12.2025 208,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,64 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79,14 Prozent verkleinert.

Methode Electronics wurde am Markt mit 236,55 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at