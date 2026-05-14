NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Methode Electronics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 46,73 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hat, hat nun 213,995 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 968,11 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 13.05.2026 auf 13,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,32 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Methode Electronics einen Börsenwert von 330,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at