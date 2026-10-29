Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Lukrative Methode Electronics-Investition?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Methode Electronics von vor 5 Jahren angefallen
Am 29.10.2021 wurde die Methode Electronics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Methode Electronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 237,699 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 541,72 USD, da sich der Wert einer Methode Electronics-Aktie am 28.10.2026 auf 14,90 USD belief. Das entspricht einem Minus von 64,58 Prozent.
Methode Electronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 531,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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