Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Investmentbeispiel
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Microchip Technology-Anteile bei 77,68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 1,287 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,28 USD gerechnet, wäre die Investition nun 103,35 USD wert. Damit wäre die Investition 3,35 Prozent mehr wert.
Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
