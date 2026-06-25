Microchip Technology Aktie

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WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Microchip Technology-Performance im Blick 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Microchip Technology-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 74,39 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 1,344 Microchip Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 92,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,33 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,33 Prozent.

Der Microchip Technology-Wert an der Börse wurde auf 50,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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