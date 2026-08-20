NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Am 20.08.2021 wurde die Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Microchip Technology-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 138,083 Microchip Technology-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 643,47 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,43 Prozent angewachsen.

Am Markt war Microchip Technology jüngst 42,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at