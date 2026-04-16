Microchip Technology Aktie

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WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Lukrative Microchip Technology-Investition? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Microchip Technology-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 263,505 Microchip Technology-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 628,46 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 15.04.2026 auf 74,49 USD belief. Mit einer Performance von +96,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 40,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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