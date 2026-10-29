NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,599 Microchip Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 79,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,33 Prozent gesteigert.

Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at