NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microchip Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Microchip Technology-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,68 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133,905 Microchip Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 447,51 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 08.07.2026 auf 85,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,48 Prozent.

Microchip Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at