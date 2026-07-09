Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Rentable Microchip Technology-Investition?
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Microchip Technology-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74,68 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133,905 Microchip Technology-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 447,51 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 08.07.2026 auf 85,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,48 Prozent.
Microchip Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,70 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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