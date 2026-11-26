Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lukrative Microchip Technology-Anlage?
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microchip Technology von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 19,022 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,73 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 25.11.2026 auf 57,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,67 Prozent gesteigert.
Am Markt war Microchip Technology jüngst 30,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
Analysen zu Microchip Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|53,00
|1,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.