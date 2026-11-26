Anleger, die vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,57 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 19,022 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,73 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 25.11.2026 auf 57,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,67 Prozent gesteigert.

Am Markt war Microchip Technology jüngst 30,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at