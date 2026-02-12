NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microchip Technology-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 494,927 Microchip Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 965,36 USD wert. Mit einer Performance von +299,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 41,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at