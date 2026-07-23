NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microchip Technology-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69,61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,366 Microchip Technology-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 221,38 USD wert. Mit einer Performance von +22,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 45,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at