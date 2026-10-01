NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Microchip Technology-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64,11 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 155,982 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 77,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 130,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 42,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at