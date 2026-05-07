Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Anlage unter der Lupe
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Microchip Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Microchip Technology-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,98 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 417,101 Microchip Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 102,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 928,05 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 329,28 Prozent gesteigert.
Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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