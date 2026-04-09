NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Microchip Technology-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 24,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,280 Microchip Technology-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.04.2026 2 919,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +191,97 Prozent.

Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 36,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at