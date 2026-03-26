Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Rentable Microchip Technology-Investition? 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Microchip Technology-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 26.03.2023 wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 79,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,897 Microchip Technology-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.03.2026 8 203,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,16 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,97 Prozent vermindert.

Microchip Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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