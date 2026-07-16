Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Profitable Microchip Technology-Investition?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 16.07.2023 wurde das Microchip Technology-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Microchip Technology-Papier bei 89,72 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,115 Microchip Technology-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,14 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 15.07.2026 auf 86,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,86 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Microchip Technology betrug jüngst 47,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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