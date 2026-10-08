Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Rentable Microchip Technology-Investition?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Microchip Technology-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 1,257 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Microchip Technology-Aktie auf 78,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,91 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 44,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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