WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

Microchip Technology-Investmentbeispiel 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microchip Technology-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Microchip Technology gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,48 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,999 Microchip Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 76,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 030,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,30 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich jüngst auf 39,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

