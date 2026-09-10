Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lohnendes Microchip Technology-Investment?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Microchip Technology-Anteile 78,78 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investierten, hätten nun 126,936 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 267,58 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 09.09.2026 auf 73,01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 7,32 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Microchip Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 39,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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