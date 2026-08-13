Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Profitable Microchip Technology-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.08.2023 wurde die Microchip Technology-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Microchip Technology-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,229 Microchip Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 971,51 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Anteils am 12.08.2026 auf 79,44 USD belief. Mit einer Performance von -2,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Microchip Technology eine Marktkapitalisierung von 44,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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