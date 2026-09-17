Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lukratives Microchip Technology-Investment?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Microchip Technology-Aktie an diesem Tag bei 80,55 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,241 Microchip Technology-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 86,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13,61 Prozent verkleinert.
Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 38,84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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