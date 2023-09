NASDAQ Composite Index-Papier MicroStrategy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes MicroStrategy-Investment eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das MicroStrategy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,39 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die MicroStrategy-Aktie investierten, hätten nun 0,949 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2023 325,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 342,68 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 225,15 Prozent.

Der Börsenwert von MicroStrategy belief sich jüngst auf 5,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

