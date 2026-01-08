NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Microvision-Anteile an diesem Tag bei 5,90 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hat, hat nun 1 694,915 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 567,12 USD, da sich der Wert eines Microvision-Papiers am 07.01.2026 auf 0,92 USD belief. Mit einer Performance von -84,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Microvision war somit zuletzt am Markt 280,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at