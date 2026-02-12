NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microvision-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.02.2016 wurde die Microvision-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microvision-Papiers betrug an diesem Tag 2,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 381,679 Anteilen. Die gehaltenen Microvision-Aktien wären am 11.02.2026 272,63 USD wert, da der Schlussstand 0,71 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 272,63 USD, was einer negativen Performance von 72,74 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Microvision eine Marktkapitalisierung von 227,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at