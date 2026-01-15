Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Microvision-Investment im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,152 Microvision-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,89 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 14.01.2026 auf 0,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,11 Prozent.
Alle Microvision-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 290,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.
Analysen zu Microvision Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microvision Inc.
|0,76
|-2,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.