WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

Microvision-Investment im Blick 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Microvision-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microvision-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,152 Microvision-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,89 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 14.01.2026 auf 0,95 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -61,11 Prozent.

Alle Microvision-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 290,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

