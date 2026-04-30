Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Investmentbeispiel 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Microvision-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Microvision-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microvision-Papiers betrug an diesem Tag 15,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, befänden sich nun 6,557 Microvision-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 0,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95,82 Prozent.

Alle Microvision-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 213,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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